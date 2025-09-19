Um homem condenado a mais de 24 anos de prisão pelo crime de latrocínio contra o comerciante Manoel Batista Luz de 74 anos, foi preso no local de trabalho, em Gurupi, região sul do estado. Ele estava foragido havia quase dez anos após assaltar e matar a vítima a tiros. O crime foi registrado no dia 16 de dezembro de 2015.\nVeja mais no Jornal Anhanguera 2ª Edição: Condenado a 24 anos por crime em 2015 é preso no interior do Tocantins\nA prisão ocorreu na tarde desta quinta-feira (18). Segundo a Secretaria da Segurança Pública (SSP), no dia do crime, o homem invadiu a mercearia que era do idoso e, após o assalto, ainda atirou contra a vítima. Manoel Batista não resistiu ao ferimento e morreu.\nDe acordo com a Polícia Civil, o suspeito foi condenado a 24 anos, nove meses e 15 dias, mas fugiu antes de iniciar o cumprimento da pena. O nome dele não foi divulgado por isso o JTo não conseguiu o contato da defesa.