Um detento da Unidade Penal do Cariri, no sul do estado, fugiu enquanto era levado para atendimento médico. A fuga aconteceu na noite de domingo (26) e as autoridades estão em busca do custodiado Victor Cardoso Lustosa de Paula, que responde por crimes de homicídio, receptação, furto e estelionato.\nUm cartaz com o nome e a foto dele foi divulgado pela Secretaria de Segurança Pública (SSP), nesta segunda-feira (27). Quem tiver informações sobre o paradeiro de Victor pode denunciar de forma anônima pelo telefone (63) 3312-4110 ou para o 190. O JTo não conseguiu contato com a defesa dele.\nDe acordo com informações do boletim de ocorrência sobre o caso, o qual a TV Anhanguera teve acesso, o Victor apresentava quadro de saúde alterado e estava passando mal no presídio. Por volta das 19h40, a direção resolveu levá-lo para o Hospital Municipal de Cariri.