-FOTOS (1.3350125)\nFachadas iluminadas, luzes de LEDs, ursos e renas coloriram as casas de um condomínio de Senador Canedo, na Região Metropolitana de Goiás. Isso porque os moradores entraram em clima de Natal ao se inscreverem no primeiro concurso da melhor decoração. O ganhador divulgado na sexta-feira (12) ganhou desconto na taxa do condomínio, mas segundo Weverton Costa, o gerente do Jardins Capri, o objetivo principal do concurso foi promover a união entre os vizinhos.\nA votação popular apontou a opção três como a vencedora do primeiro concurso (veja abaixo). Participaram outras três casas do Concurso Natal Iluminado do Capri.\nCasas que concorreram ao concurso Natal Iluminado do Capri (Reprodução / Instagram Jardins Capri)\nSegundo Weverton, a ideia do concurso foi da diretora-presidente do condomínio, Camila Sampaio. “A ideia era trazer o espírito de Natal e enfeitar ainda mais o condomínio, além de promover a socialização entre os vizinhos”, informou Weverton.