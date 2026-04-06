A região de condomínios horizontais próxima à GO-020, que liga Goiânia a Senador Canedo e Bela Vista, começa a atrair investimentos. Colégios de alto padrão adquirem áreas e desenvolvem projetos para implantar unidades nessa região, onde já funcionam algumas escolas particulares, com planos de expansão, direcionadas a classe alta.\nEntre os atraídos está uma escola bilíngue internacional que atende da educação infantil ao ensino médio. A Red House International School planeja se instalar em Goiânia, mas afirma que, por ser um projeto em fase inicial, prefere não antecipar informações sobre a unidade.\nTambém o Colégio Arena adquiriu área na entrada do Condomínio horizontal Opus Altana, na GO-020. A inauguração da nova unidade deve ocorrer em 2028 ou mesmo 2029. Procurado pela reportagem, Wendell Sullyvan, um dos sócios do colégio, alegou “planejamento estratégico” e “projeto ainda muito incipiente”, o que segundo ele não permite divulgar mais detalhes.