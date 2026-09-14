Obras de pavimentação de uma rotatória em Araguaína foram adaptadas após um ninho de maracanã-do-buriti ser localizado em uma palmeira de buriti. A ave é conhecida no Tocantins como curiquinha-verde e pode ser encontrada em várias cidades do estado. Segundo a prefeitura, os serviços serão retomados somente após os filhotes completarem o ciclo de crescimento.\nO casal de maracanã-do-buriti foi encontrado pelo prefeito de Araguaína, durante uma vistoria. Ao g1, o ornitólogo do Centro Nacional de Pesquisa e Conservação de Aves Silvestres, Túlio Dornas, explicou que os pássaros costumam usar buritis para construir ninhos.\n"Buritis mortos ou que tenham cavidades e orifícios são utilizados pela especie para nidificação. O casal de Araguaína mostra muito bem essa adaptação da espécie em relação a essa árvore e ambientes ripários com buritizais", disse.