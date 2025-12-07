A cidade de Santa Cruz de Goiás, no sudeste goiano, apresentou o maior nível de fiscalização eletrônica de velocidade em rodovias no Brasil, segundo o Observatório Nacional de Segurança Viária. O estudo dos indicadores brasileiros sobre fiscalização de velocidade foi feito pela Universidade Federal do Paraná (UFPA), durante o ano de 2023 e divulgado no final do mês passado.\nO município goiano, de acordo com o observatório, atingiu a pontuação máxima de 70,21 no indicador de fiscalização (IF3). Esse indicador considera o número de câmeras fixas de segurança em rodovias por grupo de 10 mil veículos. Além disso, é levado em consideração o nível de fiscalização eletrônica de velocidade nas vias de um mesmo local.\nPara efeito de comparação, Santa Cruz de Goiás possuía uma fronta de veículos de 1.063, com apenas 712 deles com registros ativos, conforme dados do Detran de 2022. No mesmo período, Goiânia somava mais de 1,4 milhão de veículos, sendo 956.297 com ativos. No estudo, a capital aparece no ranking no indicador IF1 (fiscalização geral) com pontugação de 5,83, IF2 (fiscalização em vias urbanas) de 1,58 e IF3 (fiscalização de rodovias) de 5,92.