Casarão da fazenda, onde Ayton ficava quando visitava a fazenda (Arquivo Pessoal/Diaullas Ullysses)\nMuito antes de se tornar um dos maiores nomes da Fórmula 1, o tricampeão mundial da categoria, Ayrton Senna, aproveitava a infância e o início da adolescência na região onde hoje é o Tocantins. Entre a década de 1970 e meados dos anos 1980, o piloto passava as férias escolares no sudeste do estado, que na época ainda era Goiás, em uma propriedade rural que pertenceu ao seu pai, Milton da Silva: a Fazenda Caraíbas, também conhecida na região como Fazenda Brejo.\nSenna nasceu em São Paulo, no dia 21 de março de 1960. Se estivesse vivo, o ídolo teria 66 anos. No dia 1º de maio de 2026 scompletam 32 anos da morte do piloto, que ocorreu durante o GP de San Marino, em Ímola, na Itália, em 1994.\nO empresário Leonardo Clark, amigo do atual dono da fazenda, frequenta a propriedade há mais de uma década e faz gravações de conteúdo rural na região. Para ele, a Fazenda Caraíbas é uma das mais emblemáticas da região sudeste do Tocantins.