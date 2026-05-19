-VÍDEO DAQUI: Gusttavo Lima vende cavalo por R$ 1,1 milhão e doa para o hospital de câncer em Goiás (1.3410885)\nA raça rara da égua de Gusttavo Lima leiloada por R$ 1,1 milhão chama-se Friesian e é originária da Holanda. Os cavalos da espécie possuem crinas longas e pelagem preta. Devido à sua beleza e imponência, os animais já participaram de diversas apresentações e filmes, como "A Máscara do Zorro", "Crônicas de Nárnia" e a série "Game of Thrones".\nDe temperamento dócil e alta inteligência, os cavalos costumam ser usados para adestramento clássico e cavalgadas de lazer. É um animal robusto, cuja altura varia entre 1,65m e 1,75m, podendo pesar até uma tonelada.\nA raça quase foi extinta no início do século 20 por conta do uso dos animais em guerras. Porém, alguns criadores conseguiram salvar os três últimos garanhões que sobreviveram ao período, possibilitando a restauração da espécie.