-Vídeo DAQUI: LEONARDO (1.3431170)\nA região do Rio Araguaia onde o cantor Leonardo mostrou praias formadas pelas águas cristalinas de água doce fica entre dois estados: Goiás e Mato Grosso. A região abriga a ponte Itacaiú, considerada a maior ponte que existe por sobre o leito do Rio Araguaia. (Veja no vídeo acima).\nPoliana e Léo foram para Itacaiú, a 357 km de Goiânia. O local é um povoado que é distrito de Britânia, cidade que está localizada na região oeste do estado. Lá, eles se hospedaram no Rancho dos Pavãozinho, que é de um amigo do casal.\nEm Itacaiú, Léo visitou a famosa ponte, que foi inaugurada em 1986, sob a gestão do então governador Onofre Quinan. A ponte foi projetada com o objetivo de ligar o extremo oeste goiano ao estado de Mato Grosso, mais especificamente ao município de Cocalinho.