Cachoeira do Catoá, em Paranã (Arquivo pessoal/Vanildo Tavares)\nCom diversas trilhas que levam turistas a cachoeiras e outras paisagens impressionantes, o Complexo Canjica está localizado no município de Paranã, sul do estado. A região faz parte de uma área que está sendo disputada pelos estados do Tocantins e de Goiás na Justiça.\nPor meio de uma ação civil, a Procuradoria Geral do Estado de Goiás (PGE-GO) denunciou ao Supremo Tribunal Federal (STF) que uma área de 12,9 mil hectares (129 km²), na divisa entre Paranã e o município de Cavalcante (GO), pertenceria a Goiás. O erro estaria na delimitação realizada nos anos 1970, por meio da Carta Topográfica São José. Segundo a PGE-GO, a Diretoria de Serviço Geográfico do Exército Brasileiro indicou o Rio da Prata no lugar do Ribeirão Ouro Fino, o que afetou a demarcação entre os municípios.