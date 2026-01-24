As praias de água doce são um dos atrativos queridinhos dos tocantinenses. Acompanhadas de belas paisagens e pôr do sol, as praias são uma ótima opção para quem busca lazer e descanso, até mesmo durante o inverno amazônico.\nApesar do período de chuvas, o Tocantins ainda tem seus dias ensolarados, com céu limpo, perfeito para curtir a areia e o rio. Por isso, o g1 listou algumas praias que podem ser aproveitadas durante todo o ano.\n⚠️ Mas atenção: em casos de alertas de tempestades e chuvas fortes, é necessário ter cuidado ao frequentar esses locais ou evitá-los, devido ao risco de descargas elétricas, correnteza e vendaval.\nA praia é um local paradisíaco em Miracema e conta com mirantes, trilhas, areia e água transparente. Segundo o gerente de um empreendimento na região, Fernando Lucena, durante o inverno amazônico é importante agendar as visitas, devido à influência das chuvas e ao controle do rio feito pela usina hidrelétrica.