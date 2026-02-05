Sandrimar Alves (UB), Elaine de Deus, Tauana Ferreira e Edimar Alves (Divulgação /Prefeitura de Cachoeirinha, Instagram / Elaine de Deus, Prefeitura de Cachoeirinha e Edimar Alves)\nCachoeirinha é um município com população estimada de 1.985 pessoas, segundo dados de 2025 do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Recentemente, a cidade ganhou destaque após o prefeito Sandrimar Alves (UB) virar alvo de recomendação do Ministério Público por suposto caso de nepotismo ao nomear a sobrinha, primeira-dama e irmão a cargos de secretários municipais.\nA cidade tem 351,535 km² e fica localizada na região do Bico do Papagaio, a cerca de 70 km da Serra do Estrondo, ponto turístico onde são realizadas atividades de trilha e parapente, em Axixá do Tocantins.\nO g1 solicitou informações sobre o caso ao prefeito da cidade, mas não teve resposta até a última atualização da reportagem.