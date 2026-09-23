-buriti_daqui_alegre.mp4 (1.3459555)\nQuando o assunto é beleza natural, o estado de Goiás se destaca. No município de Buriti Alegre, situado na região sul do estado e a cerca de 180 km de Goiânia, um dos principais atrativos é o imponente paredão rochoso da Cachoeira Alta, cuja queda d'água atinge aproximadamente 60 metros de altura.\nEm publicação compartilhada nas redes sociais, o influenciador digital Jorge Bastos, conhecido por indicar roteiros turísticos aos seguidores, destacou os cenários e os atrativos naturais da região. No vídeo, é mostrado a cachoeira e o apredão queenvoltao local.\nSituada a cerca de 10 km do centro urbano, a Cachoeira Alta é procurada por adeptos do turismo de aventura, sendo ponto tradicional para a prática de rapel e trilhas ecológicas em meio à vegetação preservada de Cerrado. Na base da queda rochosa, forma-se uma piscina natural cercada de mata nativa, ideal para banho e contemplação.