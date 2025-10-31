Nas últimas semanas, o goiano Geneon Sérgio Brandão, de 60 anos, está mais do que nunca com a mão na massa. O empresário e pizzaiolo foi classificado para a etapa mundial do Campeonato Pizza D.O.C., considerado o “Oscar da pizza”. Dentro de alguns dias, ele embarca para a Itália para representar o Brasil na competição, que acontece na cidade de Salerno, no sul do país. “A preparação tem sido intensa e muito especial. Estou estudando técnicas tradicionais italianas e, ao mesmo tempo, buscando imprimir minha identidade em cada detalhe”, conta.\nGeneon é natural de Itapuranga, região Noroeste de Goiás, a 160 km de Goiânia, na região do Vale do São Patrício. Na capital, é proprietário da Com Alecrim Pizzaria, no Setor Coimbra, onde os goianos podem conferir as criações de sucesso do pizzaiolo. A casa tem apenas três anos de funcionamento, mas sua trajetória na gastronomia ultrapassa as três décadas — e sua história com a culinária muito mais que isso.