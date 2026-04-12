O Sabores do Campo deste domingo (12) ensina como preparar a tradicional conserva de guariroba, um dos ingredientes mais marcantes da culinária do cerrado. A professora e agricultora Maria de Lourdes de Siqueira, de Silvânia, no sudeste de Goiás, mostra os ingredientes e o modo de preparo.\nA receita aproveita ingredientes simples e traz uma combinação tradicional que agrada ao paladar. Segundo a professora, o segredo está no preparo e na ordem dos ingredientes.\nIngredientes\n5 guarirobas;\n25 litros de água (total utilizado em diferentes etapas);\n7 litros de vinagre (total utilizado em diferentes etapas);\n30 colheres de sopa de sal;\n20 colheres de sopa de açúcar;\n2 colheres de sopa de tempero à sua escolha (sugestão: chimichurri).\nSalada de coração de bananeira: Jornal do Campo ensina receita diferente e nutritiva