Um consórcio foi contratado para elaborar projetos e construir o Hospital da Mulher e Maternidade de Araguatins. O investimento é de R$ 95.962.909,88. Segundo o Estado, a unidade deve contar com 150 leitos, além de serviços em ginecologia, obstetrícia, UTI obstétrica e neonatal, casa da gestante e banco de leite humano.\nA contratação foi divulgada no Diário Oficial do Tocantins do dia 16 de junho de 2026. As empresas que fazem parte do consórcio são: Laca Engenharia LTDA, Multisul Engenharia SA e Engeplanti Consultoria LTDA.\nPrisão e exoneração: Dhieine Caminski deixa a Saúde de Palmas após investigação sobre fraude nas UPAs\nEntidade em Goiânia ganha atestado de capacidade da SMS antes de análise de serviço\nCai número de crianças que fazem o teste do pezinho\nAo g1, o Estado informou que a expectativa é que a Ordem de Serviço seja emitida em junho de 2026. Após a contratação, a obra terá prazo contratual de execução de 30 meses.