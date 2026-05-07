A entrada da cidade de Senador Canedo vem mudando ao longo dos anos após o corte de 269 árvores de 43 espécies diferentes, para a construção de um complexo hospitalar em uma área de 253 mil metros quadrados (m²), nas proximidades do Morro Santo Antônio, às margens da GO-403. Ainda em fase de terraplanagem de uma área de morro, o local deve dar espaço a hospitais, clínicas, laboratórios e farmácias, além de ter a previsão de receber ainda restaurantes, panificadoras e franquias de fast-food, além de hotel, academias e faculdades.\nO grande empreendimento particular denominado Centro de Saúde Comercial Salutis teve início em meados de dezembro de 2024 e, desde então, moradores e visitantes do município da Grande Goiânia observam uma mudança na área verde às margens da rodovia estadual. A área que antes era de morro agora tem sido modificada durante o processo de terraplanagem. Ainda não há previsão de quando a obra deve ser concluída, contudo, conforme o subsecretário municipal de Indústria e Comércio, Rafael Lyra, o processo inicial deve ser finalizado até setembro.