Considerada a segunda melhor data do ano para o comércio varejista, perdendo só para o Natal, o Dia das Mães está chegando com um consumidor mais cauteloso na hora de comprar o presente. A expectativa é que maridos, filhos e netos busquem mais promoções e descontos na hora de escolher o melhor produto, por conta do cenário de maior endividamento das famílias e juros altos.\nUma pesquisa da Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL) revelou que o consumidor está pesquisando mais online para comprar no presencial.\nA CNDL estima que o Dia das Mães deve levar cerca de 127 milhões de consumidores às compras. Um levantamento da entidade e do SPC Brasil, em parceria com a Offerwise Pesquisas, revelou que a expectativa é que 78% dos consumidores adquiram ao menos um presente, movimentando R$ 37,91 bilhões no comércio e serviços no País.