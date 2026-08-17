Devido a um aumento da tributação previsto na reforma tributária, as tarifas de água e esgoto poderão sofrer um reajuste médio de 18%. O alerta foi feito pela Associação Brasileira das Empresas de Saneamento (ABCON), durante os eventos Saneamento Brasil Summit e 10º Encontro Nacional das Águas, realizado na última semana, em São Paulo.\nApós a reforma, a carga que incide sobre os serviços deve subir de 9,74% para 27,9%.\nHoje, os serviços públicos de água e esgoto são tributáveis pela PIS e Cofins, que somam 9,24%, além de um resíduo tributário da cadeia de insumos, que as empresas precisam adquirir para prestar o serviço. O diretor Jurídico e Legislativo da Abcon, Felipe Cascaes, explica que, hoje, existe uma carga aproximada de 9,74% sobre os serviços. O setor não contribui nem com ISS e nem ICMS.