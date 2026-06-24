Nova fase da Operação El Dourado mira contador que gerenciava empresas de fachada (Divulgação/SSP)\nUm contador de 32 anos foi alvo de um mandado de busca e apreensão durante uma operação da Polícia Civil em Palmas. Ele é investigado por suspeita de integrar um esquema milionário de sonegação fiscal, falsidade ideológica e lavagem de dinheiro que teria causado prejuízo superior a R$ 55 milhões aos cofres públicos do Tocantins.\nA ação foi realizada nesta terça-feira (23), durante mais uma fase da Operação El Dorado. O mandado foi cumprido no Plano Diretor Sul da capital, onde foram apreendidos notebooks, celulares, carimbos e porções de maconha.\nO nome do investigado não foi divulgado e, por isso, o Jornal do Tocantins não conseguiu contato com a defesa. Todo o material apreendido será analisado pela Polícia Científica para auxiliar no avanço das investigações.