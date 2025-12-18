Imagens ficaram no ar por alguns segundos na TV da recepção do hospital (Reprodução/Redes Sociais)\nVídeos compartilhados nas redes sociais desde terça-feira mostram uma TV exibindo conteúdo pornográfico na recepção do Hospital Margarida, em João Molevade (MG).\nA gravação foi feita dentro do pronto-socorro da unidade. Segundo o Hospital Margarida, a televisão foi acessada de forma indevida por terceiros, o que resultou na exibição de vídeos pornográficos.\n"O acesso foi interrompido e todas as medidas cabíveis estão sendo adotadas", disse o hospital. A instituição afirma que o ocorrido está sendo "rigorosamente apurado" com a adoção das medidas para evitar que se repita.\nConteúdo ficou no ar por apenas alguns segundos e foi interrompido pela equipe do pronto-socorro assim que identificado, disse a instituição. Em nota, o hospital afirmou que mantém compromisso com o respeito, a segurança e o bem-estar de pacientes, acompanhantes e colaboradores.