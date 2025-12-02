O Contran (Conselho Nacional de Trânsito) aprovou uma resolução, nesta segunda-feira (1º), que acaba com a obrigatoriedade das aulas em autoescola para a prova de carteira de motorista.\nA decisão foi tomada por unanimidade e a resolução passará a valer com a publicação no Diário Oficial da União.\nPara a obtenção da Carteira Nacional de Habilitação, continuará sendo exigida aprovação nas provas teórica e prática. Haverá curso teórico gratuito e digital. Quem preferir realizar o processo por autoescolas poderá optar por esse modelo.\nÁrea Azul terá reajuste e estacionar ficará mais caro em Goiânia\nMetade da população de Goiânia usa carro no dia a dia, diz estudo\nAcusado de atropelar e matar motociclista com BMW em alta velocidade deixa cadeia e vai responder em prisão domiciliar\nO fim da obrigatoriedade das aulas em autoescolas para a obtenção da CNH é uma bandeira do ministro dos Transportes, Renan Filho. A medida faz parte de um plano para reduzir o custo e as exigências para a emissão do documento.