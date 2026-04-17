O contrato de concessão do transporte coletivo de Palmas entrou em vigor nesta sexta-feira (17), após publicação no Diário Oficial do Município. O acordo, firmado entre a Prefeitura e a empresa Sancetur – Santa Cecília Turismo Ltda., tem valor estimado em R$ 4,112 bilhões e validade de 20 anos.\nO documento estabelece as regras para a operação do sistema de ônibus na capital, incluindo a prestação do serviço, fornecimento de frota, implantação de infraestrutura e uso de tecnologias como bilhetagem eletrônica e controle operacional.\nQuanto será pago\nDe acordo com o extrato do contrato, o município deverá pagar R$ 13 por quilômetro rodado à concessionária, valor que corresponde à chamada tarifa de remuneração técnica.\nEsse modelo define quanto a empresa recebe pela operação do sistema, independentemente da tarifa paga pelo usuário.