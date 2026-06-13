Após sete processos questionando a prestação de serviços de limpeza urbana em Goiânia, o contrato firmado entre o município e o Consórcio Limpa Gyn foi anulado. O histórico de contestação ao Edital de Concorrência Pública 002/2023 e ao subsequente Contrato 020/2024 dividiu-se entre ações de interesse empresarial e medidas de controle social, as quais enfrentaram entendimentos judiciais diferentes sobre a viabilidade de suspensão e a validade dos atos consumados.\nAs primeiras ações foram já de fiscalização do processo licitatório de autoria do Tribunal de Contas dos Municípios de Goiás (TCM-GO), que já nesta etapa questionava pontos que foram determinantes para a nulidade do acordo decidida na quarta-feira (10). O TCM, por meio de sua unidade técnica, classificou os serviços de coleta de lixo, varrição e remoção de entulho como “serviços comuns de engenharia”. Essas atividades possuem padrões de desempenho e qualidade que podem ser definidos de forma objetiva no edital por especificações usuais de mercado.