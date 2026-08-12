Será prorrogado por mais seis meses, pela Secretaria Municipal de Engenharia de Trânsito (SET), o contrato emergencial assinado com a Sinales Sinalização, do município de Serra, no Espírito Santo, para implantação e manutenção dos serviços de sinalização viária horizontal e vertical em Goiânia.\nA prorrogação ocorre porque a pasta não conseguiu o processo licitatório para a contratação de uma empresa em definitivo. A publicação do edital tem encontrado entraves internos na parte jurídica. O último contrato para este tipo de serviço se encerrou em agosto do ano passado.\nO contrato com a Sinales foi assinado sem licitação por seis meses no valor de R$ 28 milhões e colocou fim a um impasse que se arrastava por quase 200 dias, período em que a SET teve de recorrer a seus próprios servidores e à compra de material para fazer a manutenção da sinalização viária. A Sinales oferece não apenas os produtos como também equipes de profissionais para executar o serviço. Na época, a justificativa para a contratação emergencial era que havia urgência por causa do avanço acelerado do programa de recapeamento asfáltico da atual gestão.