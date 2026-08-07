Foi aprovada, pela Prefeitura de Goiânia, por mais seis meses, a prorrogação dos termos de colaboração emergencial da Maternidade Nascer Cidadão (MNC) e do Hospital e Maternidade Dona Iris (HMDI). Os dois contratos terão incremento nos valores e passarão a custar R$ 15,9 milhões e R$ 35,7 milhões, respectivamente, pelo período de 180 dias. Apesar de ter contornado a crise de falta de assistência nas maternidades, Sandro Mabel (UB) ainda não iniciou os chamamentos públicos para definir a gestão definitiva das unidades.\nNo caso da Nascer Cidadão, os R$ 2,4 milhões serão destinados à implantação de uma linha própria de cirurgias eletivas em ginecologia e mastologia e representam um acréscimo de 18,33% aos R$ 13,4 milhões destinados à gestão da unidade. Já o termo da Dona Iris passa a ter valor de R$ 35,7 milhões após um acréscimo de 6,53% destinado a abertura de 10 leitos de internação cirúrgica voltados para a ginecologia e obstetrícia. O incremento corresponde a R$ 389,1 mil por mês, elevando o valor mensal do ajuste para R$ 5,96 milhões.