A maioria das famílias brasileiras percebeu uma alta no custo de vida e tem tido dificuldade para gerenciar pagamentos e despesas para manter o equilíbrio financeiro. É o que mostra a pesquisa Custos de vida do brasileiro, feita pela Serasa, em parceria com o instituto Opinion Box.\nDe acordo com o levantamento, o custo de vida mensal em Goiás está abaixo da média nacional, por conta de uma combinação de gastos um pouco menores com supermercado, contas correntes (água, luz, telefone e internet) e com moradia (aluguel, condomínio ou financiamento).\nA pesquisa, que ouviu 6.063 pessoas de todas as regiões do País, entre 22 de dezembro e 6 de janeiro, revelou que 7 em cada 10 brasileiros consideram que o custo de vida aumentou nos últimos 12 meses. Apenas duas em cada dez pessoas consideram fácil gerenciar pagamentos e despesas. Por isso, as despesas que são priorizadas pelas famílias e consideradas mais difíceis de manter em dia são as compras de supermercado, as contas recorrentes e os gastos com moradia.