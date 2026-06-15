Uma mulher foi presa após destruir a decoração de uma festa de uma criança em Aparecida de Goiânia, Região Metropolitana da capital, segundo a Polícia Civil. Imagens exibidas pela TV Anhanguera mostram o momento em que a suspeita, que é ex-namorada da mãe do aniversariante, atinge as decorações e entra em luta corporal com uma pessoa no chão. A Polícia Civil investiga o caso.\nOs nomes das envolvidas não foram divulgados, portanto, o DAQUI não conseguiu localizar as defesas para um posicionamento.\nO caso aconteceu no sábado (13), no bairro Jardim Buriti Sereno. De acordo com a Polícia Militar, testemunhas disseram que houve um desentendimento entre as envolvidas, que levou às agressões, ameaças e causou danos à decoração do local.\nImagens de câmeras de segurança do espaço registram o momento em que a suspeita chega com um taco de sinuca e bate contra a decoração da festa. Em seguida, ela é vista brigando com uma pessoa no chão enquanto outras tentam separá-las.