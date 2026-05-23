Uma campanha religiosa da igreja Assembleia de Deus Palavra da Vida, de Goiânia, vem utilizando copos de água da Saneago, apesar de normas internas da empresa estatal proibirem o fornecimento do produto para esse tipo de atividade. A companhia de abastecimento pública afirma que não autorizou e que adotará “medidas cabíveis”.\nA igreja iniciou na semana passada a campanha “Águas Purificadoras”, ação de distribuição do produto que, segundo a instituição, recebe bênçãos em um monte. Por sete semanas, às quartas-feiras, haverá encontros na sede, localizada no Residencial Barravento, da região Noroeste da capital, para a distribuição dos copos. “Serão quartas de fé, oração, consagração e milagres, com distribuição de água consagrada no monte, um tempo profético de purificação, renovo e respostas de Deus”, anunciou nas redes sociais.