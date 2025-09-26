Nos três primeiros meses de funcionamento do Complexo Oncológico de Referência de Goiás (Cora), em Goiânia, mais de 80% dos atendimentos realizados foram destinados a pacientes do interior do estado ou de outras unidades da federação. Desde o início das operações, em junho, a unidade já atendeu 135 crianças e adolescentes.\nA inauguração oficial do Cora foi realizada nesta quinta-feira (25) e contou com a presença do governador Ronaldo Caiado (UB), que comemorou seu aniversário no local. Durante a cerimônia, Caiado destacou que o complexo já ultrapassou a marca de 2 mil procedimentos realizados desde a abertura.\nDo total de pacientes atendidos, 79,37% são do interior, 17,46% de Goiânia e 3,17% de outros estados. As principais cidades de origem incluem Rio Verde, Aparecida de Goiânia, Mineiros, Jataí, Araguari (TO), Manaus (AM) e Guarujá (SP).