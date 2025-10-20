-VÍDEO: Delegado e coronel trocam farpas (1.3325899)\nO tenente-coronel da Polícia Militar de Goiás (PM-GO) Edson Luís Sousa Melo Rocha, conhecido como Edson Raiado, e o delegado da Polícia Civil (PC-GO) Carlos Alfama, da Delegacia Estadual de Investigações de Homicídios (DIH), foram afastados de suas funções neste domingo (19). A decisão foi anunciada em nota conjunta da Secretaria de Segurança Pública de Goiás (SSP-GO), após os dois oficiais trocarem acusações e críticas nas redes sociais.\nDe acordo com o comunicado, a medida tem como objetivo preservar a integração entre as forças de segurança pública e garantir que as condutas dos servidores sejam devidamente apuradas pelos órgãos correcionais competentes.\nAmbos ficarão à disposição de seus respectivos órgãos até a conclusão das apurações”, informou a SSP-GO.