Viatura do Instituto de Medicina Legal (Djavan Barbosa/Arquivo JTo)\nUm homem teve o corpo encontrado carbonizado e em avançado estado de decomposição em uma área de mata às margens da TO-210, em Tocantinópolis, no extremo norte do Tocantins, na tarde desta quarta-feira (9). Moradores localizaram o cadáver nas proximidades do trevo de acesso à cidade. A 20ª Delegacia de Polícia Civil assumiu as investigações.\nEm nota divulgada nesta quinta-feira (10), a Secretaria da Segurança Pública (SSP) esclareceu que a ocorrência teve registro inicial por meio da 4ª Central de Atendimento da Polícia Civil. Por conta do estágio avançado de deterioração dos tecidos, os agentes não conseguiram identificar outras características físicas da vítima no local. A definição da causa da morte depende diretamente do término dos exames periciais.