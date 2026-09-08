-Corpo carbinizado em Palmas (1.3453716)\nUm corpo carbonizado estava dentro de um veículo incendiado, em Palmas, nesta terça-feira (8), segundo informações iniciais da Secretaria da Segurança Pública (SSP). O carro estava próximo da TO-010, sentido Lajeado, O corpo deve passar por exames no Instituto de Medicina Legal (IML) para confirmar a identidade da vítima.\nA Polícia Civil, por meio da 1ª Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), na capital, iniciou os trabalhos investigativos, esclarecer as circunstâncias da ocorrência e verificar a existência de indícios de crime.\nSegundo o Corpo de Bombeiros Militar, a equipe recebeu o chamado às 8h13 para atender uma ocorrência de incêndio em veículo, aproximadamente 800 metros após um posto de combustível na saíde de Palmas. Ao chegar ao local, a guarnição encontrou o veículo totalmente em chamas.