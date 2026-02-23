Um corpo foi encontrado carbonizado dentro de uma cama na zona rural de Jataí, na região sudoeste do estado, na manhã de domingo (22). De acordo com a Polícia Científica de Goiás, agricultores que trabalhavam em uma fazenda localizaram a vítima quando ainda havia focos de incêndio no local.\nAo POPULAR, a Polícia Científica informou que, após perícia, a vítima foi identificada como Sidnei Dionizio Dias, de 53 anos, natural do estado de São Paulo.\nConforme informou o delegado Marlon Souza Luz, da Polícia Civil, à reportagem, mesmo com o corpo carbonizado, foi possível constatar uma aparente lesão na cabeça da vítima, indicando que o homem sofreu uma agressão antes de ser queimado.\nA investigação aponta, preliminarmente, que o crime pode ter ocorrido no próprio local onde o corpo foi encontrado. “Possivelmente mataram e queimaram no local”, afirmou o delegado. No entanto, a confirmação sobre se a vítima já estava morta quando foi incendiada dependerá do laudo cadavérico, que ainda não foi concluído.