O corpo encontrado carbonizado dentro de um carro incendiado às margens da TO-010, em Palmas, estava no banco do motorista. Segundo o Corpo de Bombeiros, o veículo foi encontrado próximo à entrada de uma propriedade particular. A vítima foi encaminhada ao Instituto Médico Legal (IML) e ainda não foi identificada. O caso é tratado pela polícia como morte a esclarecer.\nO caso foi registrado na manhã desta terça-feira (8), por volta das 8h13. De acordo com os bombeiros, a corporação foi acionada para combater as chamas em um veículo localizado a cerca de 800 metros de um posto de combustíveis, na saída para Lajeado.\nApós controlar o incêndio e reduzir a fumaça, os militares localizaram o corpo carbonizado no banco do motorista.\nCorpo carbonizado é encontrado dentro de carro incendiado em Palmas\nGrupo decapitou mulher e carbonizou parte do corpo