A Polícia Civil do Rio de Janeiro confirmou, neste domingo (19), que o corpo encontrado ontem no mar da Urca, na Zona Sul, é do adolescente goiano Khallew Carvalho, de 17 anos. O jovem desapareceu na Praia de Copacabana enquanto nadava com amigos. Após passar por identificação no Instituto Médico Legal (IML), o corpo já foi liberado para os familiares.\nNas redes sociais, familiares e amigos confirmaram a morte do adolescente. "Infelizmente, Deus o chamou para junto de Si. A dor da saudade é grande, mas somos gratos por todo o carinho, apoio e orações que recebemos. Que Deus abençoe cada um de vocês e retribua todo o amor demonstrado. Continuem orando por nossa família, para que o Senhor fortaleça nossos corações e nos conceda paz. Muito obrigado a todos", escreveu um familiar.\nVoce esta de volta depois de tantos dias de agonias, que deus lhe de um bom descanso e conforte toda família enlutada! O mar te devolveu, que Deus dê força e conforto para sua mãe, seu pai e toda família, descanse em paz" afirmou outra