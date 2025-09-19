O corpo do advogado Juan Danker Rocha Faria, de 27 anos, foi encontrado após quatro dias de buscas em Goiânia. Ele estava desaparecido desde a última segunda-feira (15), quando saiu da casa da irmã para imprimir documentos e não retornou.\nSegundo o delegado Pedromar Augusto de Souza, responsável pelo caso, a investigação vai apurar as causas da morte. Ao POPULAR, o delegado informou na época do desaparecimento que o jovem tinha depressão e uma das linhas de investigação trabalha com a hipótese que o desaparecimento teria sido voluntário.\nDe acordo com a irmã, Kathleen Rocha, o advogado estava hospedado com ela para ajudá-la após uma cirurgia, embora morasse com a mãe. Ela relatou que a Ordem dos Advogados do Brasil – Seção Goiás (OAB-GO) acompanhou o caso de perto.\nEm nota, a OAB-GO lamentou profundamente a morte de Juan, destacando que sua partida precoce interrompe uma trajetória profissional que estava em construção e deixa uma lacuna irreparável junto à família, aos amigos e aos colegas de profissão.