Advogado Pedro Henrique Lopes Silva, 38 anos (Reprodução / Instagram Pedro Henrique Lopes)
O corpo encontrado na tarde desta quarta-feira (19), em Goianira, na Região Metropolitana de Goiânia, é do advogado Pedro Henrique Lopes Silva, 38 anos, confirmou a Polícia Científica.
Ao JORNAL, a polícia informou que Pedro Henrique foi identificado pela arcada dentária. Segundo o Instituto Médico Legal (IML), agora estão sendo feitos os exames para a identificação inequívoca da vítima.
Em entrevista à TV Anhanguera, o superintendente da Polícia Científica, Ricardo Matos, esclareceu os próximos passos da confirmação. "O trabalho agora é a produção do laudo, que ficará pronto em até 10 dias", disse o perito de classe.