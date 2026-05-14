Estão abertas as inscrições para o processo seletivo simplificado de brigadistas voluntários do Corpo de Bombeiros Militar do Tocantins (CBMTO). Os candidatos selecionados atuarão na prevenção e no combate a incêndios florestais em diversas regiões do estado durante o período de estiagem de 2026.\nDe acordo com o edital, a idade exigida para participação é de 18 a 50 anos, e as inscrições devem ser realizadas exclusivamente pela internet, por meio de formulário eletrônico, entre os dias 9 e 17 de maio. Ao todo, são oferecidas 112 vagas para atuação imediata e 76 para cadastro de reserva no Curso de Formação de Brigadistas Florestais (CFBF), totalizando 188 vagas.\nAs oportunidades são destinadas aos municípios de Palmas, São Félix do Tocantins, Araguaína, Gurupi, Formoso do Araguaia, Paraíso do Tocantins, Lagoa da Confusão, Porto Nacional, Colinas do Tocantins, Araguatins, Dianópolis, Guaraí e Miracema do Tocantins, incluindo vagas em Taquaralto e no distrito de Taquaruçu, ambos em Palmas.