Corretora de imóveis Daiane Alves, de 43 anos, desapareceu dentro do prédio onde morava, em Caldas Novas (Arquivo pessoal/Nilse Alves Pontes)\nO corpo de Daiane Alves de Souza, de 43 anos, corretora de imóveis que estava desaparecida em Caldas Novas, no sul de Goiás, foi encontrado, segundo o delegado Pedromar Augusto da Polícia Civil de Goiás (PCGO). O síndico do condomínio onde ela morava, Cleber Rosa de Oliveira, e seu filho, Maycon Douglas, foram presos na madrugada desta quarta-feira (28).\nO JORNAL entrou em contato com a defesa de Cleber Rosa na manhã desta quarta para que pudessem se posicionar, mas até a última atualização desta reportagem não obteve resposta.\nSegundo o delegado do caso, o síndico e o filho foram presos por homicídio. O porteiro do condomínio foi conduzido coercitivamente à delegacia, segundo Pedromar.