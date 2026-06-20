Ricardo Silva Guimarães, de 48 anos (Reprodução/TV Anhanguera)\nO corpo do empresário Ricardo Silva Guimarães, de 48 anos, foi encontrado em um lago de Anápolis, no centro goiano. Ele morava em Jataí, no sudoeste do estado, e estava desaparecido desde a última terça-feira (16). Inicialmente, a Polícia Civil (PC) investiga o caso como latrocínio, ou seja, roubo seguido de morte. As informações foram apuradas pela repórter Ana Carolina Morais, da TV Anhanguera.\nO sumiço foi percebido pela irmã do empresário, que estranhou a falta de notícias e foi até a casa dele. Ao chegar ao local, a mulher encontrou o portão aberto, o ar-condicionado ligado e a cama sem lençóis. Além disso, o carro de Ricardo não estava na garagem, o que levou a família a registrar o caso na PC.\nMenina encontrada morta em fazenda: polícia descarta envolvimento de terceiros