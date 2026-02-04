O corpo de Allysson Pinheiro de Sousa, de 22 anos, foi enterrado em Dois Irmãos do Tocantins, região centro-oeste. O jovem morreu após ser baleado durante um tiroteio na final da Copa do Craque – Taça Oswaldo Stival. Segundo a Polícia Civil, outras quatro pessoas ficaram feridas. As informações são da TV Anhanguera.\nVeja vídeo no JA 2ª Edição: Corpo de jovem morto em tiroteio ocorrido em Gurupi é enterrado nesta Terça-feira(03)\nO enterro aconteceu na manhã desta terça-feira (4), no cemitério local da cidade. Os disparos foram registrados na tarde do último domingo (1º), no setor Nova Fronteira, em Gurupi. Pelas imagens registradas por torcedores que estavam no local, é possível ver uma multidão saindo correndo após o início do tiroteio.(Veja vídeo abaixo)\nAllysson Pinheiro morava em Figueirópolis, a 52 km de Gurupi, e estava na cidade para acompanhar a final do campeonato. Ele chegou a ser socorrido, mas morreu.