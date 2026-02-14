Benício Araújo, de 8 anos, morto pelo pai, o secretário de Governo de Itumbiara, foi enterrado em Itumbiara (Reprodução/TV Anhanguera)\nO menino Benício Araújo, de 8 anos, morto pelo pai, o secretário de governo da Prefeitura de Itumbiara, Thales Machado, foi enterrado sob forte comoção no município, no sul goiano, neste sábado (14). O sepultamento aconteceu no Cemitério Avenida da Saudade, onde também estão enterrados o pai e o irmão.\nSecretário da Prefeitura de Itumbiara que matou filho e se matou era genro do prefeito\nSecretário gravou vídeo com os filhos horas antes de atirar neles em Itumbiara\nMãe estava viajando quando secretário da Prefeitura de Itumbiara matou filho e suicidou\nRelembre o caso\nThales Machado e os filhos Benício e Miguel, mortos pelo pai (Reprodução/Facebook Thales Machado)