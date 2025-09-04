Um corpo foi encontrado carbonizado após um incêndio em uma casa na cidade de Araguatins, região do Bico do Papagaio. Segundo o Corpo de Bombeiros, o fogo chegou a destruir 90% do telhado. Ainda não há informações sobre o que teria provocado o incêndio.\nO caso foi registrado na madrugada de quarta-feira (3). Imagens mostram que a casa ficou completamente destruída. Várias telhas quebradas são vistas pelo chão, nos cômodos da residência.\nConforme o Corpo de Bombeiros, quando a equipe chegou ao local, o fogo já havia tomado toda a casa. Os militares desligaram o quadro geral de energia e arrombaram a porta da frente para iniciar o combate às chamas.\nJovem é preso suspeito de homicídio e dupla tentativa de assassinato em distribuidora\nHomem é assassinado a tiros dentro de casa na região sul de Palmas