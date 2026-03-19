Janne Kellen desapareceu nesta segunda-feira (16) (Reprodução/TV Anhanguera e Corpo de Bombeiros)\nO corpo de Jane Kellen Duarte da Silva, de 44 anos, que estava desaparecida desde a última segunda-feira (16) após ter sido levada por uma cabeça-d’água no Córrego Botafogo, foi encontrado na tarde de ontem pelas equipes náuticas do Corpo de Bombeiros. Ele estava no Rio Meia Ponte, na altura do bairro Vila Galvão, aproximadamente 15 quilômetros do último local onde havia sido vista, nas proximidades da ponte da Avenida Independência sobre a Marginal Botafogo, no Setor Central, em Goiânia.\nÀ reportagem, o marido de Jane relata ter vivido momentos de horror enquanto se afogava junto com ela. De acordo com ele, a mulher tentou ajudá-lo a sair da água e, após se agarrarem à tela de contenção da Marginal Botafogo, ela perdeu as forças e foi levada pela água.