O corpo encontrado em estado de decomposição no Rio Santa Tereza, na zona rural de Peixe, no sul do Tocantins, é de uma mulher de 55 anos. Ela foi identificada pelas equipes do Núcleo de Medicina Legal de Palmas como Deise Carmem de Oliveira Ribeiro.\nUm morador da região avistou algo boiando no rio, na tarde de quinta-feira (1°), e acionou as autoridades. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública (SSP), após passar por exames, o corpo foi liberado neste domingo (4) e levado para Gurupi, onde será entregue à família para velório e enterro.\nQueda em poço de 6 metros no TO: o que se sabe sobre a luta pela sobrevivência de amigos\nJovem desaparece após caiaque virar no Lago Corumbá\nNo dia do resgate, os bombeiros identificaram que ela estava boiando, mas acabou ficando presa a um banco de areia que se formou no meio do rio.