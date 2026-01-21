O corpo que pode ser da estudante Beatrys Emelly Nunes da Silva Ferreira, de 14 anos, que desapareceu após sair da casa da avó, em Britânia, foi encontrado nesta quarta-feira (21). Um suspeito foi preso, de acordo com a Polícia Civil (PC). A adolescente estava enterrada nos fundos da casa de um amigo da família, conforme apuração da TV Anhanguera.\nPor não ter o nome divulgado, O POPULAR não conseguiu localizar a defesa do suspeito para que pudesse se posicionar.\nBeatrys estava desaparecida desde às 7h de terça-feira (20), quando havia dormido na noite anterior na casa da avó e retornava de bicicleta para a residência onde mora com a mãe, segundo o relato de familiares nas redes sociais.\nA PC informou que um suspeito foi preso e está sob custódia. O homem seria um tio de consideração da jovem, segundo a TV Anhanguera. A reportagem ainda contou que Beatrys foi morta a pauladas e com facada, e que o amigo da família confessou o crime.