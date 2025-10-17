Espuma produzida no despejo de efluentes no leito do Córrego Sussuapara, em Bela Vista alerta para poluição de água do manancial (Fábio Lima / O Popular)\nApós relatórios técnicos comprovarem a contaminação do Córrego Sussuapara, a Companhia de Saneamento de Goiás (Saneago) negou, na última quarta-feira (15), o uso de acrilamida no tratamento de esgoto em Bela Vista de Goiás, a 50 km da capital. A negativa ocorre após relatórios comprovarem a presença da substância, classificada como "provavelmente cancerígena" pela Agência Internacional de Pesquisa sobre o Câncer (Iarc), no Córrego Sussuapara.\nO POPULAR procurou a Saneago novamente na manhã desta sexta-feira (17) para solicitar um posicionamento atualizado, mas não obteve retorno até a publicação desta matéria.\nA substância foi encontrada também no rio em que deságua o Piracanjuba e no organismo de peixes monitorados pelo projeto Rede de pesquisa Águas do Cerrado, desenvolvido pelas Universidades Federal de Goiás (UFG) e de Jataí (UFJ) e mais cinco outras instituições de ensino e pesquisa.