Os Correios no Tocantins estão leiloando centenas de itens com lances a partir de R$ 41,72. O prazo para participação, que terminaria no início do mês, foi prorrogado até o dia 10 de julho.\nA lista inclui móveis de aço, computadores, cadeiras e bicicletas usadas nas entregas de correspondências. Os interessados podem visitar os lotes para avaliação até a data limite, na sede da estatal em Palmas, das 8h às 11h30 e das 13h às 17h.\nAs propostas devem ser entregues presencialmente ou enviadas por correspondência para o endereço: Avenida Teotônio Segurado, Quadra 201 Norte, Conjunto 1, Lotes 5 e 6, Palmas-TO.\nVeja cronograma da seleção para unidade de saúde com salário de até R$ 5,1 mil\nReceita paga R$ 16 bi no 2º lote do Imposto de Renda 2026\nPiscineiro perde carteira com R$ 1 mil, e recebe valor em pix após campanha na internet