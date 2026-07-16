Corretor de imóveis morre enquanto fazia atividade física em Goiás (Reprodução/ TV Anhanguera)\nO corretor de imóveis Cléber Luiz Thomaz de Aquino, que morreu em uma academia, ficou em parada cardiorrespiratória por cerca de 15 minutos até receber o primeiro atendimento do Corpo de Bombeiros, segundo a corporação. Nesse período, profissionais da academia realizaram compressões torácicas na tentativa de reanimá-lo.\nO caso ocorreu na noite de terça-feira (14), em Aparecida de Goiânia, na Região Metropolitana da capital. Segundo apuração da TV Anhanguera, Cléber usava a esteira quando sofreu uma parada cardíaca.Confira os cargos e os salários previstos no edital:\nConforme o Corpo de Bombeiros, os militares assumiram o atendimento e iniciaram o protocolo de reanimação cardiopulmonar (RCP), mantendo as manobras até a chegada da Unidade de Suporte Avançado (USA-06) do Samu. Mesmo com a continuidade das manobras de reanimação, a médica responsável pelo atendimento constatou a morte do corretor ainda no local.